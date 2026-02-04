再稼働直後の東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で制御棒に関する警報が鳴り原子炉を停止させた問題について、原子力規制委員会の山中伸介委員長は4日の定例記者会見で「安全上極めて重要な問題だという認識ではない」と述べた。原子炉を止めた東電の判断は「立ち止まって根本原因を調べる姿勢で好ましい」と評価した。東電の報告を受けた原子力規制庁によると、制御棒の操作に関わるインバーターが、電圧を上げられていない