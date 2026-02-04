東京・大田区で住宅が焼ける火事があり、年代や性別がわからない1人の遺体が見つかりました。90代の住人の男性と連絡が取れておらず、警視庁などが確認を急いでいます。【映像】東京・大田区で住宅火災（現場の様子）午後4時半ごろ、大田区大森西で「火事です、火が出ています」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、2階建ての住宅から出火し、隣接する建物にも延焼しています。東京消防庁のポンプ車など25台が出