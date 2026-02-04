演歌歌手山川豊（67）が4日、東京・渋谷区のライブホール「渋谷プレジャープレジャー」でデビュー45周年記念コンサートを行った。開演前に取材に応じた。【松本久】◇◇◇−45周年記念曲「駅」について教えてくださいディレクターと話していて「もし良かったら作ってみたら？」と言われて4曲を作った。そのうちの1曲です。自分で作ったのですが歌っていて難しい。流れがあって、勢いでサーッと歌える曲じ