カラバオカップ準決勝で、アーセナルはチェルシーを破って決勝へとコマを進めた。もう1つの山で争うマンチェスター・シティかニューカッスルとの対戦となるが、準決勝1stレグでは2-0とシティが勝利しており、3月22日（※現地時間）に行われる決勝戦の相手はシティである公算が大きい。プレミアリーグのタイトルレースでも火花を散らす両クラブが、まずは1つ目のタイトルを直接争うという構図となりそうだ。アーセナルとシティはと