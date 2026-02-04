ルベン・アモリムに代わってマイケル・キャリックが暫定監督に就任して以降、調子を上げているマンチェスター・ユナイテッド。ひとまず今季の目標はトップ4入りとなりそうだが、重要なのは来季への補強だ。今冬の市場では静かな動きだったが、英『Manchester Evening News』は今夏の市場は忙しくなるはずだと伝えている。まずは中盤だ。キャリックの下でコビー・メイヌーが地位を取り戻しつつあり、これは大きな収穫だ。ただ、33歳