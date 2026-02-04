今季開幕当初は苦戦したものの、リヴァプールに加入したMFフロリアン・ヴィルツが本来の調子を取り戻してきた。年明けからはリーグ戦で3ゴール1アシスト、チャンピオンズリーグでもカラバフ戦でゴールを記録していて、今では攻撃の中心になりつつある。チームメイトからの信頼も厚い。MFライアン・グラフェンベルフは、ヴィルツにボールを預ければ何かを起こしてくれると語る。「彼のクオリティは見た通りだ。適応するのに少し時間