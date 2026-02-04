VARでは相手選手への暴力行為があったかもチェックされるが、チェックに想定以上の時間がかかることもある。やや珍しい退場劇が起きたのは、2日に行われたスーペルコパ・ド・ブラジルのフラメンゴVSコリンチャンスの一戦だ。コリンチャンスが1点をリードして前半を折り返すと、後半開始前に主審がVARを確認へ。チェックしたのは、フラメンゴMFホルヘ・カラスカルが前半終了間際に相手選手へ肘打ちをしたのではないかという部分だ。