ジェイアール名古屋タカシマヤの5階から11階で営業する「ハンズ名古屋店」について、運営会社は4日、2027年1月11日をもって閉店すると発表しました。ハンズ名古屋店は、2000年3月15日のタカシマヤ開業当時から営業を続けてきましたが、テナントの契約満了に伴う再契約がタカシマヤ側と結べなかったとしています。ジェイアール名古屋タカシマヤは、「ハンズ」閉店後の空きスペースに入る店舗などを検討して