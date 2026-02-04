おととし９月、山形県三川町の住宅に侵入し、女性を殺害したとされる男に対し、山形地裁は懲役１７年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】「殺意が認められる」三川町の住宅に侵入し90歳女性を殺害29歳男に懲役17年の実刑判決（山形） 判決を受けたのは三川町横川新田の無職 石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。 判決によりますと石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の９０歳の女性の