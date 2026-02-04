２月４日に開幕した雪まつり。ライトアップされた大通４丁目・ＳＴＶ広場はたくさんの人でにぎわっています。２０２６年はどのようなところが見どころなのでしょうか。 （宮崎アナウンサー）「大きい！すごい迫力！」大通４丁目・ＳＴＶ広場の大雪像は「祈り～縄文からのメッセージ～」です。幅２０メートル・高さ１３メートルで、国宝の中空土偶・茅空を中心に「人は自然の一部」という縄