10月に開催される金沢マラソン2026は、コロナ禍を機に導入された時間差でのスタートが廃止され、7年ぶりにランナーが一斉に走り出します。金沢マラソン2026は2026年10月25日(日)に開催予定で、フルマラソンの募集定員は2025年と同じ1万5000人です。12回目を迎える今回は、誰もが気軽にマラソンの雰囲気を味わえるファンランの定員を2025年の倍の500人とします。またコロナ禍で導入したランナーが2つのグループに分かれてスタートす