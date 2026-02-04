2月25日から2日間の日程で行われる金沢大学の一般入試について、確定した志願倍率が公表されました。全体では1507人の募集に対し3977人が出願しており、倍率は2025年より0.35ポイント高い2.64倍となりました。各学域ごとの倍率です。融合学域は、119人の募集に対し313人が出願しています。倍率は2.63倍です。人間社会学域は、511人の募集に対し1020人が出願しています。倍率は2.00倍です。理工学域は、437人の募集に対し912人が出