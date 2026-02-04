歌手の浜崎あゆみ（47）が4日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。3日の節分の日の恵方巻きについての考えを明かした。浜崎は「何やら巨大巻き寿司と方角話で溢れかえってますが、私そーゆーの全く気にかけられない勢なので」とつづったもの。そのため浜崎は「フツーにタンパク質と白米とゆートレ後がっつり男メシ」を食べたと報告。また、「さて、よもぎ蒸しで今日こそ爆睡するぞー！」と、ピンク色のケープ