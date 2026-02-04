セレッソ大阪は4日、2026明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンがMF田中駿汰、DF畠中槙之輔の2名に決定したことを発表した。2025明治安田J1リーグを10位で終えたC大阪は、就任2年目を迎えるアーサー・パパス監督の下、“アタッキングフットボール”にさらに磨きをかけ、新シーズンに挑む。シーズン以降前の特別大会である明治安田J1百年構想リーグでは、地域リーグラウンドWESTに組み分けられており、7日に控えた開幕節