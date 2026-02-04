２０２５年度美浦トレーニングセンター年度表彰式が２月４日、美浦トレセンで行われた。「勝率」「１馬房あたりの勝利度数」「１馬房あたりの獲得賞金」「１馬房あたりの出走回数」の４部門における総合得点で選出される優秀厩舎賞は、木村哲也厩舎が関東の第１位に輝いた。木村厩舎の１位は２３年度以来２年ぶり４度目の受賞となった。木村調教師は「大変名誉のある賞をいただいて感謝の一言に尽きます。多くの方に支えられて