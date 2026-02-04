レアル・ソシエダのエリック・ブレトスFD（フットボールディレクター）が日本代表MF久保建英の状態について言及した。3日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。久保は在籍4年目の今シーズンもレアル・ソシエダの中心選手とした活躍。ここまで公式戦20試合出場2ゴール3アシストという成績を残し、昨年12月に就任したペッレグリーノ・マタラッツォ新監督のもとでも存在感を放っていた。しかし、現地時間の先月19日に