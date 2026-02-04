Ｊ１町田が、湘南を契約満了になっていたＤＦ金眠泰（キム・ミンテ、３２）を獲得することが４日、分かった。関係者によると、獲得へはメディカルチェックを残すのみの段階だという。Ｊ１通算２２６試合の出場を誇る金は韓国の大学から２０１５年に当時Ｊ１の仙台へ入団すると、札幌、名古屋、鹿島を経て、２３年に湘南へ期限付き移籍で加入。２４年には完全移籍となった。同年は主将も務めたが、昨年８月に清水へ期限付きで移