東京・上野で約４億２千万円が入ったとされるスーツケースが奪われ、その数時間後、羽田空港の第三ターミナル駐車場（国際線）で１億９千万円を持っていた男性たちが催涙スプレーをかけられた事件などを受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が４日、デイリースポーツの取材に対して見解を語った。強奪事件は１月２９日夜９時半頃に台東区東上野の路上で発生。催涙スプレーのようなもので日本人と中国人の男