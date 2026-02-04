自民党副総裁の麻生太郎氏が４日、衆院選（８日投開票）大阪３区に立候補した柳本あきら氏の選挙事務所で行われた演説会に出席した。大阪３区は「大正区、住吉区、西成区、住之江区」という比較的住宅の多い下町エリア。石破政権下で行われた２０２４年の衆院選で日本維新の会の東徹氏が当選するまで公明党が強く、今回の選挙には中道改革連合（公明・立憲民主）から宇都宮優子氏が出馬する激戦区となっている。西成の選挙事