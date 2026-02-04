米国の大手エージェント事務所「ワッサーマン」のＣＥＯで２０２８年ロサンゼルス五輪の組織委員長を務めるケーシー・ワッサーマン氏が郡監督委員会と市議会から委員長の辞任を要求された。郡監督官のジャニス・ハーン氏は少女の人身売買にからむ事件への関与が疑われるとして「彼が世界の舞台で我々を代表することでアスリートや２０２８年大会に向けた膨大な準備作業から焦点がそらされてしまう」と理由を述べている。米メディ