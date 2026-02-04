【漫画】本編を読む『ただいま！ 保育士でこ先生』（でこぽん吾郎/KADOKAWA）は、保育現場の“毎日起きる予測不能”を、ユーモアたっぷりに描いたコメディ作品。SNSで大人気『実録 保育士でこ先生』の第2シーズンだ。今作でも、元気いっぱいで個性豊かな子どもたちと、ちょっぴりドジなでこ先生が繰り広げるにぎやかな日常が軽快に描かれている。子どもはとにかくかわいい。しかし、成長につれて「かわいいだけじゃ済まない日」