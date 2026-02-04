能登半島地震で被災し、冠水被害が起きていた石川県能登町の宇出津港。その本格復旧工事が、4日から始まりました。地震により、船をつける物揚げ場の高さが、最大80センチ下がった石川県能登町の宇出津港。道路の損傷などもあって、潮位の高い時期には冠水被害が発生していました。 地元の人は：「満潮になると道路が走れないもんで、ここ一帯、全部海やったね。車庫が20センチ陥没しているもんで、絶えず水出し」石川県では、