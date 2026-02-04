経営者や工場の安全担当者らが、働く人の安全について考えました。品質トラブルへの対応に追われる老舗メーカーを再現した寸劇では、目先の効率や成果を各部署がバラバラに追い求めた結果、現場にしわ寄せが行き、働く人の安全が脅かされる様子が描かれました。また、経営面ではコストと捉えられがちな安全への取り組みが、結果として生産性や品質の向上につながり、企業の価値を高めることが呼びかけられました