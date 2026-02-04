あなぶきハウジングサービスは3日、一部のサーバーでランサムウェアの被害が発生したと発表しました。4日もシステムの一部が使用できない状況が続いているということです。 あなぶきハウジングサービスによりますと、3日早朝に被害にあっていることが分かり、被害拡大を防止するため、外部ネットワークを遮断してシステムの安全確認を進めているということです。 情報が外部に流出したかど