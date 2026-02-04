東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。4日午前中は青空が広がりましたが、午後は雲が広がりすっきりしない天気となりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温が氷点下となった所はほとんどありませんでした。日中の最高気温は13℃ほどと、3日より3℃くらい高くなり、昼間は暖かさを感じられました。これからの天気です。5日は朝から雲が広がり、一日どんよりとした空模様となる