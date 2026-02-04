俳優の山本舞香さんが自身のインスタグラムを更新。親友である橋本環奈さんの誕生日パーティーにサプライズで出席したことを報告しました。 【写真を見る】【 山本舞香 】親友・橋本環奈の誕生日パーティーにサプライズ出席「歳を重ねるたびに、思い出もどんどん増えていくのが嬉しいね」山本さんは「Happy 27th birthday」と題して、橋本さんと2ショットで、Vサインをした画像を投稿。橋本さんの27歳の誕生日を祝福しま