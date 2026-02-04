副業のサポート名目で暗号資産（仮想通貨）を詐取したとして、警視庁特別捜査課は4日までに、詐欺容疑で東京都中野区、無職佐藤元気容疑者（39）ら男9人を逮捕した。同課は、容疑者らのグループが副業紹介サイトを運営し、2024年6月以降、46都道府県の10〜70代の男女約450人から現金や仮想通貨計7億円以上を詐取したとみている。9人の逮捕容疑は、何者かと共謀して25年5〜6月、サイトから副業を申し込んだ堺市の20代女性に「初