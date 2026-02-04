国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第5日は4日、青森県テクノルアイスパーク八戸などでアイスホッケーが開幕して1回戦が行われ、少年は宮城、栃木などが勝ち上がった。成年は青森、栃木、和歌山などが突破した。