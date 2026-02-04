藤山直美（67）、寺島しのぶ（53）が4日、舞台「お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（5日初日）取材会を東京・新橋演舞場で行った。共演は12年ぶり。寺島は「大満足しております」と感激を語り、藤山の魅力について「9回裏の大逆転を隠し持っている感じ」と表現。「全部のシーンがつまらないとしても、直美さんが出て逆転ホームランで全部持っていっちゃう。そこが直美さんの破壊力」。藤山は、共演が寺島であることに信頼を寄