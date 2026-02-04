生命保険協会は４日、「生保レディー」と呼ばれている営業職員の新しい愛称の発表について、当初予定していた今月２０日から６月頃に延期すると発表した。外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険の金銭詐取問題や、国内大手生保の内部情報持ち出しなどの不祥事が相次ぎ、協会として再発防止に向けた取り組みを優先する必要があると判断した。生保の営業職員は、保険業法上で「生命保険募集人」と定められているが、女性が