浙江大学杭州国際科創センター人型ロボットイノベーション研究院は2日、鏡識科技、凱爾達集団と共同で、最高速度10m/sに達する世界初のフルサイズ人型ロボット「Bolt」を全世界に向けて発表した。この成果は中国が人型ロボットの高速運動および制御分野において画期的な進展を遂げたことを示している。科技日報が伝えた。著名な短距離走選手ウサイン・ボルト（UsainBolt）にちなんで名付けられた「Bolt」は、身長175センチメートル