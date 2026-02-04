「DHC」は、2月4日（水）から、1回の会計で総額8000円以上購入した人を対象としたプレゼント企画を、全国の直営店および通販サイトで実施中だ（価格は税込）。【写真】ブルーもかわいい！スヌーピーのポーチ＆ミラーセット2種詳細■デザインは全2種今回開催されたのは、スヌーピーをデザインした自立式のポーチと、大きく映る2倍拡大鏡と等倍鏡の2面鏡になったミラーをセットにして提供する企画。デザインは全2種類から選