◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）大津亮介投手が左脚のコンディション不良のため別メニューで調整した。3年目の昨季は7月以降に6勝を挙げ、背番号を19に変更した今季も先発ローテの一角として期待される右腕について、小久保裕紀監督は「ちょっと遅れますね」と説明。予定していたブルペンも回避した大津は「休んだら大丈夫です」と軽症を強調した。