ファナティクス・ジャパン合同会社は4日、2026年の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC、3月5日開幕）」の日本代表「侍ジャパン」の選手を描いたオリジナルイラストTシャツの販売を開始した。ラインアップは、大谷翔平、伊藤大海、松本裕樹、源田壮亮、牧原大成、近藤健介、周東佑京など18選手。同社が運営する「WorldBaseballClassicオフィシャルストア」（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）で販売している