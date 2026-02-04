きょう午前、山形県新庄市の住宅街で起きた火災はおよそ７時間にわたり燃え続けました。住宅など６棟が焼けたということです。 【画像】黒煙に包まれる現場 警察や消防によりますと、きょう午前１０時ごろ新庄市小田島町の住宅で「ストーブから燃えた」などと住人から１１０番通報がありました。 家には６０代の男性が一人で住んでいて軽いけがをしているということです。 火はおよそ７時間後に鎮火しましたが、住宅など