◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）日本一連覇を目指すソフトバンクは春季キャンプ第1クールの4日間を終えた。A組（1軍）では、新たに打撃コーチに就いた長谷川勇也打撃兼スキルコーチが、新たな取り組みをスタートさせていた。フリー打撃の時間に、ゲージの横でロングティーを行っている。通常は自らのバットを使用するが、新たな取り組みとして1000?を超す重いバットと800?を切る軽いバットの計3種類を使った練習が