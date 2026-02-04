名古屋市緑区のイオンモール大高で4日、ぴよりんの手作り体験が行われました。ショッピングモールでは初めての開催で、親子連れなどが専属のパティシエにコツを聞いてチャレンジしました。プリンを包んだババロアに粉状のスポンジをまぶし、チョコレート製の目や羽などを慎重に飾り付けます。とさかがたくさん生えていたり、うさぎのような耳がついたりしたぴよりんも。苦戦しながらも個性が詰まったぴよ