110円の「銀鮭」や「ほっけ天」が登場！ はま寿司で「北海道・東北旨ねた祭り」が2月4日スタート「はま寿司」にて2月4日（水）より『はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り』が開催されます。本フェアの目玉は、なんと一皿100円（税込110円）で味わえる「三陸産 大切り銀鮭」と「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」。さらに「青森県産 大粒蒸しほたて」や「いぶりがっこクリームチーズ軍艦」、デザートには「生チョコモンブラ