広島市ではインフルエンザ患者が増加しています。 特にB型が増えているということです。 広島市によりますと、先月２６日から１週間のインフルエンザ患者の報告数が１医療機関あたり２０．７１人となり前の週と比べおよそ倍になっています。 これまではA型の割合が高かったということですが、ここ２週間でB型の割合が増えているということです。 広島市内では、インフルエンザなどが理由で幼稚園や小学校など３９のクラスが学