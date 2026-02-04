2月4日札幌市東区の住宅街で、雪下ろし作業中の80代男性が雪に埋まる事故が発生しました。午後1時前、家族から消防に「落雪があり、姿が見えない」と通報がありました。この家に住む小武方栄さん（81）が通報から約10分後に雪に埋まった状態で発見されましたが、病院で死亡が確認されました。警察によりますと、小武方さんは屋根に上って雪下ろし作業をしていた際に転落したということです。警察が当時の詳しい状況などを調べてい