平和公園の原爆供養塔に納められている遺骨の手がかりを探すため、広島市は４日からすべての骨つぼの調査を始めました。４日、広島市の職員５人が原爆供養塔の納骨室に入りました。供養塔には、名前などが分かっていながら引き取り手が見つかっていない８１３人分の遺骨が納められています。２０２５年、初めて遺髪のＤＮＡ型鑑定を実施した結果、１人の身元が判明。これを受け、市はほかにも遺髪が残っているケースが