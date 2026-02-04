さっぽろ雪まつりが２月４日に開幕しました。大通会場では期間中の交通規制をしています。午前１０時から午後１０時まで、ご覧のエリアは車両の通行ができません。２０２６年は新たに創成川通沿いに臨時の観光バスの乗り場が設けられました。周辺道路の混雑緩和のための実証実験で、効果を検証して２０２７年以降の設置場所などが検討されるということです。