新潟県選挙管理委員会は3日、魚沼市の移動期日前投票所で衆院選の小選挙区と比例代表の投票用紙を誤って交付するミスがあったと発表しました。 誤交付があったのは、魚沼市の二分経営管理所に設置された移動期日前投票所です。3日午後10時すぎ、有権者1人に対し、小選挙区の投票用紙を交付すべきところ、誤って比例代表の投票用紙を交付し、そのまま投票させました。魚沼市選挙管理委員会によりますと、小選挙区と比例代表の投票