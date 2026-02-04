４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８５円６０銭（０・６２％）高の４万６５１９円３２銭だった。２日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち約７割にあたる２３１銘柄が上昇した。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４２７円３０銭（０・７８％）安の５万４２９３円３６銭だった。２日ぶりに値下がりした。外国為替市場の円相場で円安・ドル高が進行したことで