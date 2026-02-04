全日本スキー連盟は４日、ミラノ・コルティナ五輪日本代表にスノーボードクロス女子の吉田蓮生（れみ）（２０）（日体大２年）を新たに追加すると発表した。出場枠が追加で配分されたため。吉田は五輪初出場。日本選手団の選手数は計１２１人（男子４７人、女子７４人）となる。