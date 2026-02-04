「立春朝搾り」の酒が入った段ボール箱を積み上げた横で神事を行う参加者＝４日、黄金井酒造縁起のいい酒として、立春の４日未明に搾（しぼ）って瓶詰めした日本酒を、早朝に酒販店に出荷し消費者に味わってもらう「立春朝搾り」が同日、厚木市七沢の黄金井酒造（黄金井康巳社長）で行われた。酒・食品卸の岡永（東京都中央区）が、よい酒を顧客に届けようと各地の酒造会社に呼びかけて発足した「日本名門酒会」の取り組みで２