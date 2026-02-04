◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月４日、美浦トレセン態勢は整った。ゾロアストロは１月２９日の美浦・Ｗコースで５ハロンの一番時計タイ（５ハロン６４秒８）。輸送を控えた今週は微調整も、５ハロン６８秒０―１１秒８を馬なりでマークしてグレノークス（６歳３勝クラス）に３馬身先着した。宮田調教師は「先週しっかりやったし、週末もしっかり走ったので今週はオーバ