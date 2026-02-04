石川県津幡町で行われた4日の豆まきに、横綱・大の里と平幕・欧勝海の地元出身のスター力士が登場し、多くのファンたちを沸かせました。4日、石川県津幡町の倶利伽羅不動寺で行われたのは、毎年恒例の豆まき。しかし、今年は、いつもより多い約1000人もの人が集まりました。そのお目当ては…「地元津幡町出身、横綱・大の里です」「欧勝海関です」御本尊開帳の年にあたることしは、津幡町に縁のある2人の力士をスペシャルゲ