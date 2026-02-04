２０２５年度の栗東トレーニングセンター年度表彰式が２月４日、同トレセンで行われ、厩舎関係者表彰の優秀厩舎賞に選ばれた５厩舎が、大野一直・栗東トレセン場長から賞状と記念品が贈呈された。優秀厩舎賞は「勝率」、「１馬房あたりの勝利度数」、「１馬房あたりの獲得賞金」、「１馬房あたりの出走回数」の４部門における総合得点で順位が決められる。栗東の得点上位５厩舎は次の通り。１位杉山晴紀厩舎２位上村洋行