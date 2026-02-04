大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、2月4日の放送にネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』主宰でジャーナリストの神保哲生が出演。2月8日に迫った衆議院選挙についてコメントした。この記事では選挙における「争点隠し」を取り上げた部分を抜粋する。   大竹まこと「きょうはなんといっても選挙のお